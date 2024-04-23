Кади поделился мнением о своём игровом времени в «Краснодаре»

Полузащитник «Краснодара» Кади высказался о своём игровом времени в нынешнем сезоне.

«Играть или не играть мне — это решение тренера, я всегда готов. Я буду прилагать максимум усилий, чтобы помочь клубу. Сейчас идём от игры к игре», — цитирует Кади «РБ Спорт».

В текущем сезоне 27-летний бразилец провёл в составе «быков» 28 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Цвета южан Кади защищает с января 2023 года.

После 24 туров РПЛ «Краснодар», набравший 46 очков, занимает второе место в турнирной таблице, отставая от первого «Зенита» на четыре балла. Свой следующий матч «быки» проведут 24 апреля против калининградской «Балтики».