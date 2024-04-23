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Аршавин назвал трёх игроков, которых нужно убрать из «Спартака»

23 Апреля 2024 • 10:54 Комментировать

Бывший нападающий петербургского «Зенита», а ныне сотрудник клуба Андрей Аршавин назвал имена игроков, которых хотел бы убрать из московского «Спартака».

«Кто должен покинуть клуб, чтобы команда боролась за чемпионство? Нет такого, что они не могут выиграть из-за кого-то. Но им нужно расстаться с Мозесом, Классеном, Мартинсом. Надо брать хороших иностранцев», - приводятся слова Аршавина на страницах «Спорт-Экспресса».

В последнем матче «Спартак» на выезде встречался с «Ростовом» и одержал крупную победу со счетом 5:1. После 24 матчей «красно-белые» с 38 баллами занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

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