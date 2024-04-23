Аршавин назвал трёх игроков, которых нужно убрать из «Спартака»

«Кто должен покинуть клуб, чтобы команда боролась за чемпионство? Нет такого, что они не могут выиграть из-за кого-то. Но им нужно расстаться с Мозесом, Классеном, Мартинсом. Надо брать хороших иностранцев», - приводятся слова Аршавина на страницах «Спорт-Экспресса».