Шалимов подвёл итоги матча «Краснодар» - «Факел»

Бывший наставник «Краснодара» Игорь Шалимов поделился мыслями о домашней победе «быков» над воронежским «Факелом» в рамках 25-го тура чемпионата России.

«В первом тайме хозяева имели преимущество во владении мячом, но много моментов не создали. Во втором «Краснодар» все-таки раскачал соперника и реализовал свои моменты», - передает слова специалиста «РБ Спорта».

После 24 проведенных матчей краснодарский клуб набрал 46 баллов и занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Подопечные Мурада Мусаева отстают от лидирующего «Зенита» на четыре очка.