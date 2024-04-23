Радимов: «Теперь я уверен, что ЦСКА не попадёт в медали»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов оценил турнирные перспективы ЦСКА после поражения «армейцев» в матче 25-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

По мнению эксперта, «красно-синие» недооценили команду из Грозного и практически лишились шансов на попадание в тройку призёров по итогам текущего сезона.

«До этого тура я был уверен, что третье место займёт ЦСКА. А теперь я, наоборот, уверен, что ЦСКА вообще не попадёт в медали», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

После 24 туров РПЛ ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от третьего «Динамо» на четыре очка. До конца сезона командам осталось провести по шесть матчей.