Мелёхин — о матче со «Спартаком»: «Если команда пропускает пять мячей, то это не есть хорошо»

Защитник «Ростова» Виктор Мелёхин высказался о разгромном поражении от «Спартака» (1:5) в матче 25-го тура чемпионата России.

По мнению футболиста, пять пропущенных мячей свидетельствуют о не самом лучшем выступлении южан.

«Как оценю игру? Если команда пропускает пять мячей, то понятно, что это не есть хорошо», — цитирует Мелёхина «РБ Спорт».

В текущем сезоне 20-летний Мелёхин провёл за «Ростов» 24 матча, в которых сумел отметиться одним забитым голом.

В 24 турах РПЛ «Ростов» набрал 34 очка и расположился на восьмом месте в турнирной таблице. Свой следующий матч южане проведут 25 апреля против «Урала». Начало этой игры запланировано на 16:00 по московскому времени.