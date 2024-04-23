Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мелёхин — о матче со «Спартаком»: «Если команда пропускает пять мячей, то это не есть хорошо»

23 Апреля 2024 • 10:30 Комментировать
Урал
...
Ростов
1 2.70 X 3.25 2 2.65
25.04 16:00

Защитник «Ростова» Виктор Мелёхин высказался о разгромном поражении от «Спартака» (1:5) в матче 25-го тура чемпионата России.

По мнению футболиста, пять пропущенных мячей свидетельствуют о не самом лучшем выступлении южан.

«Как оценю игру? Если команда пропускает пять мячей, то понятно, что это не есть хорошо», — цитирует Мелёхина «РБ Спорт».

В текущем сезоне 20-летний Мелёхин провёл за «Ростов» 24 матча, в которых сумел отметиться одним забитым голом.

В 24 турах РПЛ «Ростов» набрал 34 очка и расположился на восьмом месте в турнирной таблице. Свой следующий матч южане проведут 25 апреля против «Урала». Начало этой игры запланировано на 16:00 по московскому времени.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов Виктор Мелехин ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 23 Апреля
10:23
Прогноз и ставка на точный счёт матча Урал — Ростов РПЛ — 24 апреля 2024
22 Апреля
21:45
Президент «Урала»: Положение в таблице? Тревожно, конечно
20:09
Актуальная ставка и прогноз на матч Урал – Ростов чемпионата России – 25 апреля 2024
18:41
Балахнин объяснил, почему «Ростов» не готов бороться за медали в РПЛ
15:43
Игрок «Ростова» Щетинин — о матче со «Спартаком»: «Второй гол выбил нас из колеи»
14:33
Игрок «Ростова» Чернов считает, что разгромное поражение от «Спартака» пойдёт команде на пользу
12:04
Балахнин: «Ростов» не был готов к такому «Спартаку»
10:46
Игрок «Ростова» Чернов: «Спартак» реализовал все моменты, которые у него были» 1
10:42
Полузащитник «Ростова» Байрамян отреагировал на возможный уход Карпина в «Спартак»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
УРАЛ РОСТОВ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Президент «Реала» обратился к Лунину после прохода «Манчестер Сити» Де Брёйне: «Я очень устал» «Манчестер Сити» потерял Грилиша «Реал» принял решение по Лунину после матча с «Манчестер Сити» Клопп может возглавить топ-клуб – известно название Мбаппе завершит карьеру в Париже матчем против «Реала»: Кто теперь фаворит в Лиге чемпионов Хави перед «эль класико» ответил, повезло ли «Реалу» пройти «Манчестер Сити» Федун - о возвращении Карпина в «Спартак»: «После 1:5 не думаю, мы всё видели» Анчелотти отреагировал на критику «Реала» после глухой обороны в матче с «Манчестер Сити» Анчелотти отреагировал на претензии «Барселоны» по судейству
Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Барселона» дважды вела в счёте, но Лукас Васкес придумал для «Реала» победу в класико Без Абаскаля всё иначе: «Спартак» в гостях легко разгромил «Ростов» Мерсон: «Манчестер Сити» опозорил «Реал» «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России Бернарду Силва оправдался за пенальти с «Реалом»: гол португальца вывел «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии
Спортивные новости
«Металлург» в овертайме обыграл «Локомотив» и повёл 3-0 в финале Кубка Гагарина Не Леброном и Карри едины: Топ-5 лучших игроков НБА в сезоне 2023/2024 Невероятный Кучеров и бомбардир из «Торонто»: Топ-5 лучших игроков НХЛ в сезоне 2023/2024 Канарейкин: «Вашингтону» нужно сотворить чудо, чтобы пройти «Рейнджерс» Канарейкин — о финале Кубка Гагарина: «Вторая игра серии была интереснее» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Апреля
11:13 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: «Матч ЦСКА и «Спартака» будет сумасшедшим»
11:08 · Россия. Премьер-лига
Шалимов: «Карраскаль делал разницу в матче с «Пари НН»
11:07 · Россия. Премьер-лига
Мацуев - о «Спартаке»: «Если бы не ошибки Лещука и Песьякова, то не было бы результата»
11:05 · Россия. Премьер-лига
Аршавин ответил на вопрос, кто должен стать главным тренером «Спартака»
11:01 · Россия. Премьер-лига
Аршавин оценил игру нападающего «Зенита» Педро
10:57 · Россия. Премьер-лига
Кади поделился мнением о своём игровом времени в «Краснодаре»
10:54 · Россия. Премьер-лига
Аршавин назвал трёх игроков, которых нужно убрать из «Спартака»
10:41 · Россия. Премьер-лига
Шалимов подвёл итоги матча «Краснодар» - «Факел»
10:40 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Теперь я уверен, что ЦСКА не попадёт в медали»
10:30 · Россия. Премьер-лига
Мелёхин — о матче со «Спартаком»: «Если команда пропускает пять мячей, то это не есть хорошо»
10:15 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Спартака» Денисов: «Надеюсь, мы победим ЦСКА»
10:01 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Спартак» выиграл в Ростове, потому что они не испугались»
10:00 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал об адаптации Ловата в «Ахмате»
09:54 · Россия. Премьер-лига
Радимов назвал явного фаворита дерби ЦСКА - «Спартак» 1
09:47 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Ахмата» Ловат: «Мы не должны быть на том месте, на котором находимся»
Все новости
Рекомендуем