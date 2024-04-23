Игрок «Спартака» Денисов: «Надеюсь, мы победим ЦСКА»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ против ЦСКА.

Футболист выразил надежду на то, что «красно-белым» удастся одержать в предстоящем дерби победу.

«Хороший соперник, это в любом случае дерби. Будут хорошие эмоции. Нас ждёт хорошая игра. Надеюсь, придёт много зрителей, и мы победим», — цитирует Денисова «РБ Спорт».

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится в четверг, 25 апреля, на домашней арене «армейцев». Начало — в 20:30 по московскому времени.

Отметим, что прямой сейчас «красно-белые» опережают своих принципиальных соперников в турнирной таблице РПЛ на одно очко.