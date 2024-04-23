Радимов: «Спартак» выиграл в Ростове, потому что они не испугались»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов высказался об уверенной победе «Спартака» над «Ростовом» (5:1) в матче 25-го тура РПЛ.

По мнению эксперта, «красно-белые» добились успеха за счёт того, что не побоялись сыграть смело и агрессивно.

«Спартак» выиграл в Ростове, потому что они не испугались, потому что стали играть в футбол, у них это получается, они поверили в Слишковича. Я думаю, что он сказал: «Ребят, мы должны прессинговать», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

На сегодняшний день «Спартак», набравший 38 очков в 24 проведённых матчах, располагается на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ. От первого «Зенита» «красно-белые» сейчас отстают на 12 очков.