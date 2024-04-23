Агент рассказал об адаптации Ловата в «Ахмате»

Агент Леонардо Корначини, который представляет интересы защитника грозненского «Ахмата» Лукаса Ловата, высказался о выступлениях легионера в чемпионате России.

«У Лукаса положительные впечатления от России. Он осваивается в «Ахмате». Вместе с ним команда побеждает. Я наблюдал за его игрой против ЦСКА. Это была яркая победа над сильным соперником», - передает слова агента Metaratings.ru.

Напомним, что 27-летний игрок пополнил ряды грозненского коллектива в январе 2024 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги бразильский защитник провел шесть поединков, в которых записал на свой счет один забитый мяч.