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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент рассказал об адаптации Ловата в «Ахмате»

23 Апреля 2024 • 10:00 Комментировать

Агент Леонардо Корначини, который представляет интересы защитника грозненского «Ахмата» Лукаса Ловата, высказался о выступлениях легионера в чемпионате России.

«У Лукаса положительные впечатления от России. Он осваивается в «Ахмате». Вместе с ним команда побеждает. Я наблюдал за его игрой против ЦСКА. Это была яркая победа над сильным соперником», - передает слова агента Metaratings.ru.

Напомним, что 27-летний игрок пополнил ряды грозненского коллектива в январе 2024 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги бразильский защитник провел шесть поединков, в которых записал на свой счет один забитый мяч.

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Евро-Футбол.Ру,
Ахмат Лукас Ловат
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