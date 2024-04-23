Радимов назвал явного фаворита дерби ЦСКА - «Спартак»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов в беседе с журналистами поделился ожиданиями от поединка между московскими ЦСКА и «Спартаком» в рамках перенесенного 21-го тура Российской премьер-лиги.

«В следующем туре «Спартак» играет с ЦСКА. И, судя по составам, которые будут, и по тому, как все провели последние матчи, я думаю, что явный фаворит здесь «Спартак», - приводятся слова эксперта на страницах «РБ Спорта».

Поединок ЦСКА против «Спартака» состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в четверг, 25 апреля, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.