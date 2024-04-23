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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игрок «Ахмата» Ловат: «Мы не должны быть на том месте, на котором находимся»

23 Апреля 2024 • 09:47 Комментировать

Легионер грозненского «Ахмата» Лукас Ловат пообщался с журналистами после гостевой победы над московским ЦСКА в поединке 25-го тура Российской премьер-лиги. Аутсайдер сенсационно выиграл на «ВЭБ Арене» со счетом 2:1.

«Победа над ЦСКА очень важна для нас. Был довольно плохой период. Поэтому это очень важная победа и я счастлив. Мы не должны быть на том месте, на котором находимся сейчас», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

После 24 туров Российской премьер-лиги «Ахмат» набрал 23 балла и занимает предпоследнее место в турнирной таблице. Следующий поединок грозненская команда проведет на своем поле против «Сочи».

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