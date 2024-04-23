Радимов: «Насколько я знаю, у спортивного директора «Спартака» Амарала в списке нет российских тренеров»

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о возможном назначении наставника «Пари НН» Сергея Юрана в «Спартак».

По мнению эксперта, назначение Юрана главным тренером «красно-белых» вполне возможно, так как этот тренер имеет спартаковское прошлое.

«У него есть спартаковское прошлое, он знает российский чемпионат. Хотя, насколько я знаю, у спортивного директора «Спартака» Амарала в списке россиян нету», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Напомним, в настоящий момент обязанности главного тренера «Спартака» исполняет Владимир Слишкович. После 24 туров РПЛ «красно-белые» занимают четвёртое место в турнирной таблице, опережая 10-й «Пари НН» Юрана на 10 очков.