Титов ответил, может ли Слишкович стать новым Каррерой

Экс-футболист московского «Спартака» Егор Титов поделился мнением о перспективах исполняющего обязанности главного тренера «народной команды» Владимира Слишковича.
«Может ли Слишкович стать новым Каррерой? Понятно, что идет поиск главного тренера. Но если Слишкович выиграет шесть игр из шести и произведет фурор, то, конечно, надо будет задуматься», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».
Напомним, что под руководством Слишковича «Спартак» сыграл вничью с петербургским «Зенитом» (0:0) и разгромно победил «Ростов» (5:1).
После 24 туров Российской премьер-лиги «красно-белые» набрали 38 баллов и находятся на четвертой позиции в турнирной таблице.
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