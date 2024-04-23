Титов ответил, может ли Слишкович стать новым Каррерой

«Может ли Слишкович стать новым Каррерой? Понятно, что идет поиск главного тренера. Но если Слишкович выиграет шесть игр из шести и произведет фурор, то, конечно, надо будет задуматься», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».