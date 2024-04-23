В «Динамо» назвали две цели на остаток сезона

Дмитрий Гафин, председатель совета директоров московского «Динамо», рассказал о целях «бело-голубых» на остаток нынешнего сезона.

«Мы все надеемся, что будут достигнуты определенные цели. Это в первую очередь занять третье место в чемпионате и дойти до финала Кубка России, победив в нем», - приводит слова Гафина издание «Известия».

Напомним, что по итогам 24 туров Российской премьер-лиги «Динамо» располагается на третьей строчке в турнирной таблице, опережая идущий четвертым «Спартак» на три очка. В Кубке страны подопечные Марцела Лички вышли во второй раунд полуфинала Пути регионов, где встретятся со «Спартаком».