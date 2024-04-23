Радимов: «Не думаю, что «Спартак» рискнёт и поставит Слишковича на долгое время»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов сравнил Владимира Слишковича, исполняющего сейчас обязанности главного тренера «Спартака», с экс-наставником «красно-белых» Массимо Каррерой.

Напомним, Каррера возглавлял «Спартак» в период с 2016 по 2018 год и успел выиграть с московской командой чемпионат России.

По мнению Радимова, несмотря на параллели между Каррерой и Слишковичем, в «Спартаке» не рискнут оставить боснийского специалиста у руля команды по окончании нынешнего сезона.

«Я не думаю, что «Спартак» рискнёт и поставит Слишковича на долгое время. Потому что только что это было уже, Слишкович нигде раньше не работал. А просто давать опыт человеку…? Получится или нет, никто не понимает», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

После 24 туров РПЛ «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице. Свой следующий матч «красно-белые» проведут 25 апреля против ЦСКА.