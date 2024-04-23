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Колыванов: «Тюкавин - не самый талантливый нападающий»

23 Апреля 2024 • 09:04 Комментировать (1)
Оренбург
...
Динамо Москва
24.04 16:00

Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин не является самым талантливым нападающим в России. Такое мнение высказал бывший футболист «бело-голубых» и тренер многих клубов РПЛ и Первой лиги Игорь Колыванов.

«Тюкавин хороший нападающий, но я бы не сказал, что он самый талантливый. Я считаю, что он перспективный, и может раскрыться как в России, так и в Европе», - цитирует ветерана «Спорт день за днём».

Колыванов также порассуждал о перспективах Тюкавина в «Зените», отметив, что в Петербурге форвард столкнётся с большой конкуренцией, в то время как в «Динамо» он железный игрок стартового состава.

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Динамо Москва Игорь Колыванов Константин Тюкавин ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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Cruyff
23 Апреля 2024 в 09:29
а он вообще талантливый? их сейчас просто мало даже в Италии и вообще в Европе дефицит нападающих
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