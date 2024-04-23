Колыванов: «Тюкавин - не самый талантливый нападающий»

Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин не является самым талантливым нападающим в России. Такое мнение высказал бывший футболист «бело-голубых» и тренер многих клубов РПЛ и Первой лиги Игорь Колыванов.

«Тюкавин хороший нападающий, но я бы не сказал, что он самый талантливый. Я считаю, что он перспективный, и может раскрыться как в России, так и в Европе», - цитирует ветерана «Спорт день за днём».

Колыванов также порассуждал о перспективах Тюкавина в «Зените», отметив, что в Петербурге форвард столкнётся с большой конкуренцией, в то время как в «Динамо» он железный игрок стартового состава.