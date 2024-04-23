Радимов: «Динамо» осталось бороться только за третье место»

Экс-футболист петербургского «Зенита», а ныне эксперт Владислав Радимов в разговоре с представителями СМИ высказался о дальнейших перспективах московского «Динамо» в текущем розыгрыше РПЛ.
«Перед ними была возможность победить в чемпионате, а они в трех играх с «Ростовом», «Спартаком» и «Уралом» практически лишились шансов на это. Остается только бороться за третье место», - приводятся слова Радимова на страницах «РБ Спорта».
После 24 проведенных матчей динамовцы набрали 41 очко и занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Марцела Лички отстают от идущего вторым «Краснодара» на пять баллов.
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