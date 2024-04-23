Нигматуллин назвал лучших вратарей РПЛ на данный момент

Экс-футболист московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин отметил игру нескольких вратарей Российской премьер-лиги.
«В последнем туре я бы выделил Максименко. Отметил бы Ломаева, Латышонка из «Балтики» можно выделить как одно из открытий. Сафонов по праву номер один в сборной и выглядит солидно», - высказался Нигматуллин в эфире телеканала «Россия 24».
В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги лидирует петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака набрали 50 очков после 24 матчей. На второй строчке с 46 баллами находится «Краснодар». Топ-3 замыкает московское «Динамо», набравшее 41 очко.
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