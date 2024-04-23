Нигматуллин назвал лучших вратарей РПЛ на данный момент

«В последнем туре я бы выделил Максименко. Отметил бы Ломаева, Латышонка из «Балтики» можно выделить как одно из открытий. Сафонов по праву номер один в сборной и выглядит солидно», - высказался Нигматуллин в эфире телеканала «Россия 24».