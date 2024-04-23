Нигматуллин: «Ошибка Песьякова стала ключевым эпизодом матча со «Спартаком»

«Ошибка Песьякова стала ключевым эпизодом матча. Надо отметить, что он считается лучшим игроком в России по игре ногами. Это говорил Карпин еще когда Песьяков играл в «Спартаке», - поделился мнением Нигматуллин в эфире телеканала «Россия 24».