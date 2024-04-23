Баженов рассказал, как относится к увольнению Абаскаля из «Спартака»

Футбольный функционер Никита Баженов, который работает менеджером в «Спартаке» по игрокам в аренде, высказался о недавней отставке испанца Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды.

«Это бывший тренер, я не люблю забрасывать людей камнями. Уверен, что Гильермо очень хотел, чтобы «Спартак» шёл в лидерах, но что-то не получилось. Смотрю на это философски, все через это проходили», - цитирует Баженова Metaratings.ru.

Напомним, что исполняющим обязанности главного тренера «красно-белых» был назначен Владимир Слишкович.

В последнем матче «Спартак» на выезде разгромил «Ростов» со счетом 5:1. После 24 туров «народная команда» занимает четвертое место в турнирной таблице.