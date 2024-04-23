Тарханов: «Для «Сочи» игра с «Ахматом» - матч жизни или смерти»

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился мыслями относительно поединка между грозненским «Ахматом» и «Сочи» в рамках перенесенного 21-го тура Российской премьер-лиги.

«Разница небольшая, «Ахмат» рядом. Отставание четыре очка, если выиграть, то будет одно и хорошие шансы на спасение. На команду давит 16-е место. Для «Сочи» это матч жизни или смерти», - передает слова специалиста Legalbet.

Матч «Ахмата» и «Сочи» состоится в четверг, 25 апреля, на стадионе в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. Перед этой встречей хозяева занимают 15-е место, а гости замыкают турнирную таблицу.