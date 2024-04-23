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Радимов высказался о разгромной победе «Спартака» 5:1

23 Апреля 2024 • 07:57 Комментировать

Экс-игрок петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказал мнение о разгромной победе московского «Спартака» над «Ростовом» в рамках 25-го тура чемпионата России. «Красно-белые» выиграли со счетом 5:1.

«Слишкович сумел внушить игрокам «Спартака», что не надо бояться. Не могу понять логику, почему нужно было держать Абаскаля. Почему всё это было не изменить раньше? Уверен, что «Спартак» бы боролся за первое место», - поделился мнением Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

После 24 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 38 баллов и находится на четвертой строчке в турнирной таблице. «Народная команда» отстает от идущего третьим «Динамо» на три очка.

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Спартак Москва Владислав Радимов
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Сегодня, 23 Апреля
07:57 · Россия. Премьер-лига
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