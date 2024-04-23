Радимов высказался о разгромной победе «Спартака» 5:1

«Слишкович сумел внушить игрокам «Спартака», что не надо бояться. Не могу понять логику, почему нужно было держать Абаскаля. Почему всё это было не изменить раньше? Уверен, что «Спартак» бы боролся за первое место», - поделился мнением Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».