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​Новосельцев о кубковом матче «Зенита» со «Спартаком»: «Получилось не очень приятно»

23 Апреля 2024 • 04:06 Комментировать

Питерский «Зенит» и московский «Спартак» сыграли между собой в Фонбет Кубке России, питерцы одолели соперника, но бывший игрок «Зенита» Иван Новосельцев считает, что противостояние оказалось не очень ярким, учитывая ожидания от матча с такой вывеской. При этом итоговая общая победа «Зенита» совсем не удивила Новосельцева - он считает её закономерной.

- Получилось не так ярко, как ожидалось от такого дерби. «Зенит» был ближе к победе, и ощущалась их уверенность по ходу всей ответной игры, - цитирует слова Новосельцева Газета.Ru.

В финале Кубка России «Зенит» сыграет с московским ЦСКА.


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Евро-Футбол.Ру,
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