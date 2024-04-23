​Новосельцев допускает возобновление карьеры

Бывший российский футболист Иван Новосельцев не против возобновления карьеры, но только в одном случае - если появится возможность поработать с такими тренерами, как Валерий Карпин или Курбан Бердыев.

Сейчас Карпин работает главным тренером «Ростова», а вот Бердыев пока что в качестве наставника не работает, он является советником при руководстве махачкалинского «Динамо». В прошлом он привёл «Ростов» ко второму месту в российском чемпионате.

- Закончить карьеру было осознанным решением, так как моим интересам ничего не откликалось на тот момент. Но если меня позовут эти премного уважаемые мною люди, то я могу задуматься о возвращении, - цитирует слова Новосельцева Газета.Ru.