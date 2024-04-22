Радимов: «Локомотив» давно мог купить нормального центрального защитника

По мнению бывшего игрока «Зенита» Владислава Радимова, «Локомотив» нуждается в качественном центральном защитнике.

Напомним, 20 апреля «Локомотив» в гостях сыграл вничью с «Рубином», команды забили друг другу по одному мячу. В следующем матче 24 апреля «Локомотиву» предстоит сыграть с «Пари НН» в Нижнем Новгороде.

- «Локомотив» давно мог купить нормального центрального защитника и решить половину своих проблем с пропущенными голами, - приводит слова Радимова «Матч ТВ».

Коллектив Михаила Галактионова занимает пятую строчку в турнирной таблице, имея в своей копилке 37 баллов.