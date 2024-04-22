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Сёмин не стал выделять фаворита матча ЦСКА – «Спартак»

22 Апреля 2024 • 23:09 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
25.04 20:30

Юрий Сёмин, экс-рулевой «Локомотива», дал свой комментарий по поводу предстоящего дерби между ЦСКА и «Спартаком».

Отметим, что в предстоящей встрече, которая пройдёт 25 апреля в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», «армейской» команде не смогут помочь два основных защитника – Игорь Дивеев и Виллиан Роша.

- «Спартак» непредсказуем. Я бы фаворита в дерби не выделял. Команды находятся в равных условиях, у них и очков почти равное количество, - цитирует Сёмина «Чемпионат».

Команда Владимира Слишковича с 38 очками идёт четвертым в таблице, у ЦСКА на один балл меньше и шестое место в таблице РПЛ.

Игра пройдёт 25 апреля и начнётся в 20:30 по мск.

Напомним, в прошлом туре «Спартак» на выезде со счётом 5:1 разгромил «Ростов», а ЦСКА на своём поле уступил «Ахмату» (1:2).


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