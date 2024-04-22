Тарханов высказался о решении РПЛ проводить матчи следующего сезона в декабре

Известный российский специалист Александр Тарханов поделился своим мнением о том, что со следующего сезона команды будут уходить на зимнюю паузу в декабре.

Напомним, на общем собрании клубов РПЛ было принято решение утвердить структуру календаря на следующий сезон таким образом, что первая часть сезона начнётся 20 июля этого года, а завершится 8 декабря.

- Сейчас у нас достаточно хорошие стадионы. Так что не думаю, что погода слишком повлияет на проведение матчей. Но если будут серьёзные морозы, то можно перенести встречи на март, - цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

В текущем сезоне РПЛ команды провели по 24 матча, до завершения сезона осталось провести по шесть игр. Лидирует в турнирной таблице петербургский «Зенит», следом идут «Краснодар» и «Динамо».