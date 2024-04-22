Новосельцев: «Дзюба и Слуцкий хорошо гармонируют вместе»

С недавних пор бывший защитник «Ростова» и питерского «Зенита» Иван Новосельцев – звезда телеэкрана. На телеканале «2х2» он ведёт юмористическую передачу спортивно-развлекательного плана.

Новосельцев рассказал, будет ли ориентироваться на совместный проект тренера Леонида Слуцкого и форварда Артёма Дзюбы, который выходил под названием «Ну так нельзя» на Youtube-канале «Коммент.Шоу».

«Видел их шоу пару раз, хорошо гармонировали вместе. Но всё же это другой формат, а в нашем случае это телевидение, где уже, как минимум, такое не пройдет по цензуре. Будем делать тёплое и весёлое общение с гостем», - рассуждает Новосельцев для «Газеты.Ру».

Ранее Дмитрий Булыкин предположил, что Дзюба и Слуцкий воссоединятся в Китае.