Мостовой: У «Спартака» будет отличный шанс выиграть у ЦСКА

Александр Мостовой, ранее выступавший за «Спартак» и сборную России, поделился своими ожиданиями от предстоящего матча «красно-белых» против ЦСКА.

- Думаю, что это для «Спартака» будет отличный шанс выиграть. «Спартак» - фаворит, как минимум 55 на 45. Понятно, что «Спартак» - непредсказуемая команда, но она была такой, потому что там был человек, который делал много нефутбольного, - передает слова Мостового Rusfootball.info.

Напомним, «Спартак» вчера провёл в РПЛ первый матч без Гильермо Абаскаля и победил «Ростов» со счётом 5:1, командой руководил босниец Владимир Слишкович. 25 апреля «красно-белые» в московском дерби сыграют против ЦСКА, стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 по столичному времени.

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» идёт на четвёртом месте, в активе клуба 38 набранных балла.