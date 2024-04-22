Радимов: «В нижней части таблицы РПЛ происходит какая-то аномалия»

Владислав Радимов, бывший игрок питерского «Зенита», а ныне тренер высказался о командах с нижней части турнирной таблицы РПЛ. По его мнению, нынешняя ситуация очень украшает лигу.

«Вообще не понимаю, кто останется. Внизу турнирной таблицы происходит аномалия. Это круто для чемпионата», - говорит Радимов для телеканала «Матч Премьер».

На данный момент замыкает таблицу «Сочи», в активе команды 19 очков, но ни разу с начала марта этот клуб не проигрывал в Премьер-лиге. 15 место делят «Ахмат» и «Балтика» с 23 очками. 13 место у «Урала» с 24 баллами. По 26 очков у «Факела» и «Оренбурга» с 11-12 мест.