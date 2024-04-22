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Радимов: «Надо признать, «Балтика» заиграла»

22 Апреля 2024 • 22:20 Комментировать
Балтика
2:1
Крылья Советов

Владислав Радимов, бывший игрок питерского «Зенита» и сборной России высказался о прогрессе калининградской «Балтики». Клубу удалось выбраться из зоны вылета за последние туры.

«Надо признать, что «Балтика» заиграла, но задачу (по сохранению прописки в РПЛ) они пока не выполнили. У калининградцев появились исполнители», - делится Радимов для «Матч Премьер».

Напомним, сейчас в таблице балтийцы идут на 14 месте с 23 очками. Правда, столько же баллов и у «Ахмата» с 15 места. От 12 места «Балтику» отделяют три балла турнирной таблицы.

В минувшие выходные клуб обыграл дома самарские «Крылья Советов» (2:1), туром ранее в гостях – «Ахмат» (7:1).

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Балтика Владислав Радимов

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