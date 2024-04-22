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Экс-президент «Локомотива» считает, что клубу обязательно нужно усиление летом

22 Апреля 2024 • 22:12 Комментировать
Пари НН
...
Локомотив Москва
1 3.60 X 3.45 2 2.05
24.04 18:15

Состав «Локомотива» нуждается в укреплении более сильными футболистами, заявил бывший президент «железнодорожников» Николай Наумов.

- «Локомотиву» обязательно летом нужно усиление в центр обороны. Да, Фассон и Морозов, может быть, и перспективные, но очень много позиционных ошибок, один в один они проигрывают буквально всем, - цитирует Николая Наумова Metaratings.ru.

«Локомотив» 20 апреля в гостях поделил очки с казанским «Рубином» (1:1). Следующим соперником команды Михаила Галактионова станет «Пари НН», игра пройдёт 24 апреля в Нижнем Новгороде и начнётся в 18:15 по московскому времени.

На данный момент «железнодорожники» имеют в своём активе 38 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Николай Наумов

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