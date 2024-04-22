Экс-президент «Локомотива» считает, что клубу обязательно нужно усиление летом

Состав «Локомотива» нуждается в укреплении более сильными футболистами, заявил бывший президент «железнодорожников» Николай Наумов.

- «Локомотиву» обязательно летом нужно усиление в центр обороны. Да, Фассон и Морозов, может быть, и перспективные, но очень много позиционных ошибок, один в один они проигрывают буквально всем, - цитирует Николая Наумова Metaratings.ru.

«Локомотив» 20 апреля в гостях поделил очки с казанским «Рубином» (1:1). Следующим соперником команды Михаила Галактионова станет «Пари НН», игра пройдёт 24 апреля в Нижнем Новгороде и начнётся в 18:15 по московскому времени.

На данный момент «железнодорожники» имеют в своём активе 38 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице.