Селюк оценил шансы Тюкавина уехать летом в Европу

Дмитрий Селюк, известный футбольный агент оценил шансы молодого форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина на переезд в Европу грядущим летом 2024 года.

«Он только что переподписал контракт с «Динамо». Если клуб попросил за Захаряна 12 миллионов евро, то за Тюкавина попросят такие же суммы. Не думаю, что летом он переедет», - делится Селюк для Metaratings.

Напомним, что в этом сезоне в активе Тюкавина – 13 голов и девять голевых передач в 31 сыгранном поединке за «Динамо» в РПЛ и Кубке России суммарно. Трудовое соглашение игрока с «бело-голубыми» действует до лета 2028 года.