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Президент «Урала»: Положение в таблице? Тревожно, конечно

22 Апреля 2024 • 21:45 Комментировать
Урал
...
Ростов
25.04 16:00

Григорий Иванов, президент «Урала», ответил на вопрос о том, как он оценивает ситуацию в турнирной таблице для екатеринбургского клуба.

- Положение «Урала»? Тревожно, конечно. А как может быть не тревожно? Но я вижу, как работают команда, тренерский штаб. Игра с «Сочи» вселяет в нас оптимизм, хотя мы и не додержали, - цитирует президента екатеринбургского клуба «Спорт-Экспресс».

«Урал» в 24 матчах набрал 24 очка и занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. 25 апреля «Урал» на своём поле примет очередного соперника, которым станет «Ростов» Валерия Карпина.


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Евро-Футбол.Ру,
Урал Григорий Иванов

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