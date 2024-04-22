Хомуха высказался о предстоящем матче между ЦСКА и «Спартаком»

В четверг состоится центральная встреча перенесённого 21-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Спартаком».

Экс-игрок «армейской» команды Дмитрий Хомуха дал свой комментарий о предстоящей игре.

- Несомненно, такой матч является шансом зарекомендовать себя для всех молодых футболистов и тех игроков, которые находятся в ротации, если их поставят в основу, - цитирует Хомуху «Чемпионат».

Встреча пройдёт 25 апреля на домашнем стадионе «армейцев» «ВЭБ Арена», начало матча запланировано на 20:30 по столичному времени.

ЦСКА с 37 очками занимает шестое место в турнирной таблице, а «Спартак», у которого на один балл больше, идёт на четвёртой строчке.