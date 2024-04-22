Алексей Попов назвал главный недостаток Галактионова

Алексей Попов, бывший капитан и лидер пермского «Амкара» высказался о Михаиле Галактионове. При нём «Локо» этой весной очень мало побеждает, также клуб вылетел из Кубка России сначала из Пути РПЛ, а после – из Пути регионов, окончательно покинув турнир.

«Галактионов в большом стрессе, его команда плохо играет. Он не готов был к такому, он не был хорошим футболистом. Тренер он неплохой, но эмоции футболиста он не испытывал. Это ни с чем не сравнить, поэтому ему не понять. Ему надо как-то понимать футболистов. Он неопытен», - говорит Попов для Legalbet.

Недавно Галактионов в своей соцсети выложил картинку-мем с главным героем «Бригады» Сашей Белым и цитатой: «Обожаю слушать ложь, когда знаю правду».

В турнирной таблице «Локо» размещается на пятом месте с 38 очками. В минувшие выходные московский клуб не слишком удачно гостил в Казани, сыграв с местным «Рубином» вничью – 1:1.