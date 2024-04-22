Желудков назвал тур, когда «Зенит» может стать чемпионом

По словам бывшего игрока «Зенита» Юрия Желудкова, петербургский клуб в ближайших турах может оформить себе чемпионство.

- Я думаю, что все решится в 26-м туре, когда «Зенит» сыграет с «Динамо», а «Краснодар» с «Крыльями Советов». Если для «быков» все закончится неудачно, то на этом чемпионская гонка закончится, - цитирует Желудкова Metaratings.ru.

Команда Сергея Семака сейчас является лидером чемпионата России, в активе «сине-бело-голубых» 50 очков. У «Краснодара», который находится на второй строчке, на четыре балла меньше. Замыкает тройку лидеров московское «Динамо», набравшее 41 очко.

24 апреля петербургский клуб на своём поле примет казанский «Рубин», встреча пройдёт в рамках перенесённого 21-го тура РПЛ, стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 по столичному времени.