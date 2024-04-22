Гогниев ответил Канчельскису на грубые оскорбления в свой адрес

Андрей Канчельскис, бывший российский футболист, а ныне тренер ранее в СМИ негативно отзывался о Спартаке Гогниеве, когда тот тренировал «Химки» в РПЛ. Спартак ответил Канчельскису на многочисленную критику и оскорбления в свой адрес.

«Некоторые негативные вещи я воспринимаю нормально, если они правильные и адекватные. Но давать какие-то личностные характеристики, не зная человека… Близко я его не знаю. Лить грязь, не зная человека, делать выводы, неэтично», - говорит Гогниев для Legalbet.

Как добавил тренер, Канчельскис просто хайпует на негативе в адрес Гогниева.

«Его же все слушают и хлопают в ладошки, весело», - добавляет Спартак.

Ранее в 2023 году Канчельскис заявлял, что Гогниев и Александр Григорян позорят российский футбол.

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