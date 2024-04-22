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Наумов: Глушенков — самый яркий игрок «Локомотива»

22 Апреля 2024 • 20:51 Комментировать
Пари НН
...
Локомотив Москва
1 3.60 X 3.45 2 2.05
24.04 18:15

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался об игре нападающего «красно-зелёных» Максима Глушенкова.

Функционер признался, что не знает, можно ли назвать Глушенкова самым ярким игроком команды за последние несколько лет, но он точно самый яркий в этом сезоне.

«Если он продолжит работать над собой, то у него отлично сложится футбольная карьера. Главное — не поймать звездочку», — приводит слова Наумова Legalbet.

В сезоне-2023/24 Глушенков принял участие в 32 играх с учетом всех турниров, восемь раз поразил ворота соперников и оформил 15 ассистов.

Контракт 24-летнего футболиста с «Локомотивом» рассчитан до конца 2026  года.

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