Наумов: Глушенков — самый яркий игрок «Локомотива»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался об игре нападающего «красно-зелёных» Максима Глушенкова.

Функционер признался, что не знает, можно ли назвать Глушенкова самым ярким игроком команды за последние несколько лет, но он точно самый яркий в этом сезоне.

«Если он продолжит работать над собой, то у него отлично сложится футбольная карьера. Главное — не поймать звездочку», — приводит слова Наумова Legalbet.

В сезоне-2023/24 Глушенков принял участие в 32 играх с учетом всех турниров, восемь раз поразил ворота соперников и оформил 15 ассистов.

Контракт 24-летнего футболиста с «Локомотивом» рассчитан до конца 2026 года.