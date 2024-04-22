Борис Игнатьев: «Динамика в развитии «Балтики» мне нравится»

Борис Игнатьев, опытный российский тренер оценил прогресс калининградской «Балтики». Эта команда смогла покинуть зону вылета, в которой находилась долгое время. А в минувшие выходные победила «Крылья Советов» (2:1) у себя дома.

«Динамика в развитии «Балтики» мне нравится. Совсем иная команда, чем до перерыва. Футболисты в хорошем эмоциональном, функциональном состоянии, способны навязывать большое количество единоборств, прессингуют. А также контролируют соперника там, где находится мяч», - делится Игнатьев для «Московского комсомольца».

Напомним, что сейчас команда Сергея Игнашевича занимает 14 место таблицы с 23 баллами. Правда, у «Ахмата» с 15 места столько же очков. Поэтому вся борьба за выживание в РПЛ только впереди.