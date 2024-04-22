Гогниев: «Дзагоев мог оказаться в «Химках»

В сезоне-2022/23 Спартак Гогниев возглавлял подмосковные «Химки». Тренер рассказал, что под его опекой в подмосковном клубе мог оказаться Алан Дзагоев. Однако из-за обещания, данного «Рубину», переход не состоялся.

«Мы с Дзагоевым близкие друзья. Все хотели Алан Дзагоева, в том числе и я. Больше скажу, хотел его взять из «Рубина» в «Химки», была возможность. Но он пообещал, поступил очень правильно и красиво, молодец», - говорит Гогниев Legalbet.

Напомним, что в прошлом сезоне Дзагоев играл за «Рубин». Он пообещал, что поможет вывести казанский клуб обратно в РПЛ. После окончания сезона Алан покинул «Рубин», а осенью завершил карьеру в греческой «Ламии».