Фомин: Были обязаны выходить с «Пари НН» и делать своё дело

Футболист «бело-голубых» Даниил Фомин высказался о крупной победе «Динамо» над «Пари НН».

Напомним, встреча прошла 21 апреля в Нижнем Новгороде и завершилась крупной победой столичной команды со счётом 4:1. «Динамо» прервало серию и трёх поражений подряд.

- Конечно, мне важно было сыграть хорошо, победить, прервать неудачную серию. Ни о какой мотивации не идет речь, когда проигрываешь три матча подряд в чемпионате. Мы были обязаны выходить с «ПАРИ НН» и делать свое дело, - цитирует игрока «Матч ТВ».

В следующем матча команда Марцела Лички сыграет против «Оренбурга», матч пройдёт 24 апреля и стартует в 16:00 по мск.

«Бело-голубые», набрав 41 очко в 24 матчах, занимают третье место в турнирной таблице.

На счету Фомина в текущем сезоне 20 игр за «Динамо», в которых он смог забить один гол и сделать одну результативную передачу. Контракт игрока с московским клубом действует до 2025 года.