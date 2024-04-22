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Фомин: Были обязаны выходить с «Пари НН» и делать своё дело

22 Апреля 2024 • 20:41 Комментировать
Пари НН
1:4
Динамо Москва

Футболист «бело-голубых» Даниил Фомин высказался о крупной победе «Динамо» над «Пари НН».

Напомним, встреча прошла 21 апреля в Нижнем Новгороде и завершилась крупной победой столичной команды со счётом 4:1. «Динамо» прервало серию и трёх поражений подряд.

- Конечно, мне важно было сыграть хорошо, победить, прервать неудачную серию. Ни о какой мотивации не идет речь, когда проигрываешь три матча подряд в чемпионате. Мы были обязаны выходить с «ПАРИ НН» и делать свое дело, - цитирует игрока «Матч ТВ».

В следующем матча команда Марцела Лички сыграет против «Оренбурга», матч пройдёт 24 апреля и стартует в 16:00 по мск.

«Бело-голубые», набрав 41 очко в 24 матчах, занимают третье место в турнирной таблице.

На счету Фомина в текущем сезоне 20 игр за «Динамо», в которых он смог забить один гол и сделать одну результативную передачу. Контракт игрока с московским клубом действует до 2025 года.


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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Даниил Фомин

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