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Бериша рассказал, обрадовался ли увольнению Абаскаля из «Спартака»

22 Апреля 2024 • 20:41 Комментировать
Ахмат
...
Сочи
25.04 20:30

Нападающий «Ахмата» Бернард Бериша ответил на вопрос о том, обрадовался ли он увольнению Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «Спартака».

Напомним, в последнем очном матче произошел неприятный инцидент между Беришей и Абаскалем: после гола «Ахмата» Бериша разогнался и двумя ногами прыгнул в сторону испанца, за что получил моментальный ответ.

«Обрадовался ли я увольнению Абаскаля? Нет-нет. Абаскаль — очень хороший тренер, у него отличная карьера. Думаю, он может добиться успеха. Я желаю ему всего наилучшего», — приводит слова Беришы портал «РБ Спорт».

Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 года. Под его руководством команда добыла бронзовые медали РПЛ в сезоне – 2022/23 и два года подряд доходила до полуфинала Кубка России.

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Евро-Футбол.Ру,
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АХМАТ СОЧИ
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