Лепёхин оценил новичков «Зенита»

Экс-игрок «Зенита» Константин Лепёхин поделился мнением об игре бразильских новичков санкт-петербургского клуба.

Напомним, в зимнее трансферное окно к «Зениту» присоединились Нино, Артур и Педро дос Сантос.

Лепёхин считает, что новички усилили «Зенит» и помогли команде обрести стабильность.

— Но при этом не сказал бы, что кто-то из новичков выделился больше остальных, — приводит слова Лепёхина Legalbet.

В настоящий момент «Зенит» находится на вершине турнирной таблицы Российской премьер-лиги, имея на своем счету 50 очков. Отрыв от идущего на втором месте «Краснодара» составляет четыре балла.