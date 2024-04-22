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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Камоцци: «Спартак» опоздал с решением уволить Абаскаля

22 Апреля 2024 • 20:34 Комментировать
Ростов
1:5
Спартак Москва

«Спартак» поступил правильно, уволив испанского специалиста Гильермо Абаскаля. Такое мнение высказал Франко Камоцци, который ранее был советником бывшего владельца «красно-белых» Леонида Федуна.

- Уход Абаскаля пошел на пользу «Спартаку», с команды упал груз. Руководство клуба поступили правильно, но они опоздали с решением, - передаёт слова Камоцци «РБ Спорт».

Напомним, Абаскаль был уволен из «Спартака» 14 апреля, вместо него временно руководит командой помощник испанца Владимир Слишкович. Под руководством Слишковича «Спартак» в Кубке России сыграл вничью с «Зенитом» (0:0) и разгромил «Ростов» (5:1).

25 апреля «красно-белые» на выезде встретятся с ЦСКА в рамках 21-го тура РПЛ, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по столичному времени.

Московский клуб идёт на четвёртой позиции в таблице чемпионата, набрав 38 очков.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Франко Камоцци Гильермо Абаскаль ещё теги

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19:20
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19:19
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19:12
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19:07
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18:55
Даниил Денисов рассказал, как прошла дорога «Спартака» в поезде
18:33
«Я бы не стал преувеличивать значение ошибки Песьякова» — Бушманов
18:26
Бушманов: «Спартак» заслуженно победил «Ростов» 1
17:52
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17:35
Денисов рассказал, как «Спартак» заставляет вратарей ошибаться
17:30
«Спартак» разгромил «Ростов» самым молодым составом, игравшим в этом сезоне РПЛ
17:03
Булатов: «Спартак» заслужил победу над «Ростовом»
15:18
Вахания — о матче со «Спартаком»: «Мы готовились к другой схеме»
15:09
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14:33
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14:23
Медина рассказал, считает ли матч с «Ростовом» своим лучшим за «Спартак»
12:04
Балахнин: «Ростов» не был готов к такому «Спартаку»
12:00
Непомнящий высказался о разгромной победе «Спартака» со счётом 5:1
11:48
Булыкин: «Спартаку» помог вратарь «Ростова» Песьяков»
11:34
Защитник «Ростова» Чернов подвёл итоги матча против «Спартака»
11:28
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10:21
Защитник «Спартака» Чернов – о победе над «Ростовом»: «Счёт не отображает игры, которая была»
10:00
«Спартак» заблагоухал перед Карпиным, ЦСКА поплыл перед дерби
09:18
Федун: «Спартаку» сильно помог вратарь «Ростова» Песьяков»
00:30
Впервые при Карпине «Ростов» разгромлен дома в РПЛ
00:12
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21 Апреля
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Черчесов: Пускай «Спартак» на меня не обижается, но я не думаю о работе там
23:46
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23:36
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23:36
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23:27
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23:13
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23:09
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22:53
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16:03
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14:32
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14:03
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11:12
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10:46
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21:11 · Россия. Премьер-лига
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20:51 · Россия. Премьер-лига
Наумов: Глушенков — самый яркий игрок «Локомотива»
20:51 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев: «Динамика в развитии «Балтики» мне нравится»
20:44 · Россия. Премьер-лига
Гогниев: «Дзагоев мог оказаться в «Химках»
20:41 · Россия. Премьер-лига
Фомин: Были обязаны выходить с «Пари НН» и делать своё дело
20:41 · Россия. Премьер-лига
Бериша рассказал, обрадовался ли увольнению Абаскаля из «Спартака»
20:36 · Россия. Премьер-лига
Булыкин предположил, что будущее Дзюбы - в Китае
20:34 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин оценил новичков «Зенита»
20:34 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Спартак» опоздал с решением уволить Абаскаля
20:26 · Россия. Премьер-лига
Эксперт назвал главную проблему московского «Локомотива»
20:22 · Россия. Премьер-лига
Гогниев уверен, что в будущем возглавит «Динамо» и ЦСКА
20:16 · Россия. Премьер-лига
Рыскин: «Какие-то последние матчи первой части сезона надо заранее перенести на юг»
20:15 · Россия. Премьер-лига
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20:14 · Россия. Премьер-лига
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