Камоцци: «Спартак» опоздал с решением уволить Абаскаля

«Спартак» поступил правильно, уволив испанского специалиста Гильермо Абаскаля. Такое мнение высказал Франко Камоцци, который ранее был советником бывшего владельца «красно-белых» Леонида Федуна.

- Уход Абаскаля пошел на пользу «Спартаку», с команды упал груз. Руководство клуба поступили правильно, но они опоздали с решением, - передаёт слова Камоцци «РБ Спорт».

Напомним, Абаскаль был уволен из «Спартака» 14 апреля, вместо него временно руководит командой помощник испанца Владимир Слишкович. Под руководством Слишковича «Спартак» в Кубке России сыграл вничью с «Зенитом» (0:0) и разгромил «Ростов» (5:1).

25 апреля «красно-белые» на выезде встретятся с ЦСКА в рамках 21-го тура РПЛ, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по столичному времени.

Московский клуб идёт на четвёртой позиции в таблице чемпионата, набрав 38 очков.