Эксперт назвал главную проблему московского «Локомотива»

Столичный «Локомотив» в минувшем туре Российской премьер-лиги поделил очки с казанским «Рубином» (1:1) в гостях в столице Татарстана. Борис Игнатьев, российский футбольный тренер назвал главную проблему «Локо» в текущем сезоне.

«Локомотив» хорошо начинает матч, обладая превосходством. Много игрового умения и индивидуального мастерства проявляется в атаке. Но после преимущество, которое должно воплощаться в голы, как правило, не реализуется. Общекомандная направленность игры теряется», - рассуждает Игнатьев для «Московского комсомольца».

Хозяева, как добавляет Игнатьев, достойно сыграл дома, обильно атакуя. Результат игры эксперт назвал закономерным и исходящим из логики.

Напомним, на данный момент «Локо» идёт лишь на пятом месте таблицы с 38 очками. Клуб на три очка отстаёт от третьего места, которое занимает столичное «Динамо».