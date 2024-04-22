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Эксперт назвал главную проблему московского «Локомотива»

22 Апреля 2024 • 20:26 Комментировать

Столичный «Локомотив» в минувшем туре Российской премьер-лиги поделил очки с казанским «Рубином» (1:1) в гостях в столице Татарстана. Борис Игнатьев, российский футбольный тренер назвал главную проблему «Локо» в текущем сезоне.

«Локомотив» хорошо начинает матч, обладая превосходством. Много игрового умения и индивидуального мастерства проявляется в атаке. Но после преимущество, которое должно воплощаться в голы, как правило, не реализуется. Общекомандная направленность игры теряется», - рассуждает Игнатьев для «Московского комсомольца».

Хозяева, как добавляет Игнатьев, достойно сыграл дома, обильно атакуя. Результат игры эксперт назвал закономерным и исходящим из логики.

Напомним, на данный момент «Локо» идёт лишь на пятом месте таблицы с 38 очками. Клуб на три очка отстаёт от третьего места, которое занимает столичное «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Борис Игнатьев
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