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Гогниев уверен, что в будущем возглавит «Динамо» и ЦСКА

22 Апреля 2024 • 20:22 Комментировать
Оренбург
...
Динамо Москва
24.04 16:00

Бывший футболист «Динамо» Спартак Гогниев ответил на вопрос, хотел бы он возглавить «бело-голубых».

«С удовольствием! И я думаю, ЦСКА и «Динамо» придут. Просто надо работой доказать», — приводит слова Гогниева Legalbet.

Специалист считает, что обязательно придет время, когда он сможет поработать в этих великих клубах.

Последним местом работы 43-летнего Гогниева были подмосковные «Химки», которые он покинул в апреле 2023 года. Ранее тренер возглавлял «Аланию» и «Спартак» из Владикавказа.

На данный момент главным тренером «Динамо» является Марцел Личка, а ЦСКА руководит Владимир Федотов.

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