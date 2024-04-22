Рыскин: «Какие-то последние матчи первой части сезона надо заранее перенести на юг»

Спортивный директор «Ростова» высказался о том, стоит ли на будущий сезон РПЛ менять календарь. Ранее стало известно, что первая часть сезона-2024/25 пройдёт с третьей декады июля по 8 декабря.

«Какие-то последние матчи первой части сезона надо заранее переносить в южные регионы. Это учтётся при составлении календаря», - говорит Рыскин «РБ Спорт».

Он добавил, что иногда обильные снегопады создают большие проблемы для проведения матчей в декабре. Тем не менее, бывает такое один-два раза и кардинально менять всё не требуется.

В текущем сезоне ряд декабрьских матчей были осложнены минусовой температурой, а также обильными снегопадами. Самый известный из них – ЦСКА – «Ростов».