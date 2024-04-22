Булыкин считает, что борьба «Динамо» за чемпионство закончена

По словам бывшего игрока «Динамо» Дмитрий Булыкиня, «бело-голубые» в текущем сезоне уже не смогут побороться за золотые медали.

- Борьба «Динамо» за золото закончена? Да, игр осталось не так много. «Зенит» вряд ли упустит первое место, за второе можно побороться. Шанс у «Динамо» на серебро будет, думаю, всё решится в последнем туре в матче против «Краснодара», - передаёт слова Булыкина «Матч ТВ».

Команда Марцела Лички после 24 туров имеет в своей копилке 41 очко и замыкает тройку лидеров РПЛ. На первом месте находится «Зенит», у которого 50 очков. «Краснодар» с 46 баллами располагается на второй строчке.

В среду «бело-голубые» в гостях встретятся с «Оренбургом» в рамках перенесённого 21-го тура РПЛ, начало матча запланировано на 16:00 по столичному времени.