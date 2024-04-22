Тарханов: «Морено хорошо выстраивает игру в «Сочи»

Советник президента «Сочи» Александр Тарханов оценил работу Роберта Морено на посту главного тренера команды.

«Морено хорошо выстраивает игру, много технической части. В каждом упражнении все качества вырабатываются. С ребятами общаюсь, и они говорят, что после тренировок теперь ноги легкие», — приводит слова Тарханова Legalbet.

По итогам 24 сыгранных матчей «Сочи» находится в самом низу турнирной таблицы чемпионата России, имея в своей копилке 19 набранных очков.

25 апреля «Сочи» встретится на выезде с «Ахматом». Начало поединка запланировано на 20:30 по столичному времени.