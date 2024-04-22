Алдонин: ЦСКА будет крайне сложно заменить дисквалифицированных игроков в дерби со «Спартаком»

По словам экс-игрока «армейцев» Евгения Алдонина, отсутствие трёх основных футболистов ЦСКА скажется на игре команды в дерби со «Спартаком».

- ЦСКА будет крайне сложно заменить дисквалифицированных Дивеева, Рошу и Файзуллаева в матче со «Спартаком». Всё-таки кадровые проблемы легко и просто не решаются, учитывая состав «армейцев», - сказал бывший футболист ЦСКА и сборной России в интервью «Чемпионату».

Напомним, дерби между ЦСКА и «Спартаком» состоится в рамках перенесённого 21-го тура РПЛ 25 апреля на стадионе «ВЭБ Арена», начало встречи запланировано на 20:30 по столичному времени.